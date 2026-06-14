Kultur | Kulturessä
Alphas internationella ledarkonferens i London där huvudsamlingarna hålls i Royal Albert Hall. Bilderna är från 2019.
Urban Thoms
Fredrik Wenell:
Är Alphakonferensen i London – en dold politisk kraft?
"Det ligger en oförlöst politisk kraft i tillbedjan av Jesus"
Jag var en av över fem tusen deltagare som hade förmånen att vara på Alphas ledarkonferens i London i början av maj. Det var en inspirerande upplevelse. Alpha är inte bara ett fantastiskt redskap för evangelisation, de banar också väg för en djupgående ekumenik, men på ett lite annat sätt än det vi kanske är vana vid. Jag tyckte mig också upptäcka att rörelsen har potential att bli en politisk kraft som vi ännu inte sett den fulla kraften av.