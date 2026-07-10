Kultur

Norsk Nobelpristagare kan komma att helgonförklaras

Författaren Sigrid Undset ”en förebild i kristen tro och ett liv i dygd”, säger den biskop som inleder kanoniseringsprocessen av Sigrid Undset

Den norska Nobelpristagaren i litteratur Sigrid Undset kan komma att saligförklaras, och på sikt helgonförklaras, i Katolska kyrkan.
Eva Janzon Reporter
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Den katolska författaren, som fick Nobelpriset i litteratur 1928, kan bli Norges andra kvinnliga helgon. I höst inleds en formell process som kan leda fram till salig- och senare helgonförklaring.

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