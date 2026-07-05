Kultur
Läkaren som räddat många nyfödda ger fortfarande liv åt Smyrna symfoniorkester
Men Smyrnakyrkans mångårige orkesterledare kan även uppskatta heavy metal och avslöjar att han arbetar på en bibelopera
Ingemar Tessin, ledare för Smyrna symfoniorkester i Frihamnskyrkan, Göteborg.
Konsertbilderna är tagna från en konsert då delar av musikalen "Befriad" (som gospelkören Choralerna gjorde originalet på för mer än 50 år sedan) framfördes i en orkesterversion.
Urban Thoms
Han valde läkarbanan framför musiken. Ändå är det som förkämpe för musikalisk bredd i frikyrkan som han satt avtryck på bred front. Att Smyrna symfoniorkester överlevt är till stor del Ingemar Tessins förtjänst.