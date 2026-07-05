Kultur

Läkaren som räddat många nyfödda ger fortfarande liv åt Smyrna symfoniorkester 

Men Smyrnakyrkans mångårige orkesterledare kan även uppskatta heavy metal och avslöjar att han arbetar på en bibelopera

Ingemar Tessin, ledare för Smyrna symfoniorkester i Frihamnskyrkan, Göteborg. Konsertbilderna är tagna från en konsert då delar av musikalen "Befriad" (som gospelkören Choralerna gjorde originalet på för mer än 50 år sedan) framfördes i en orkesterversion.
Urban Thoms Reporter
Publicerad

Han valde läkarbanan framför musiken. Ändå är det som förkämpe för musikalisk bredd i frikyrkan som han satt avtryck på bred front. Att Smyrna symfoniorkester överlevt är till stor del Ingemar Tessins förtjänst.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kultur gudstjänstliv smyrnakyrkan göteborg musik gudstjänst

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning