Kultur
Terrian och Ashley Cleveland gör Sverigedebut på Gullbrannafestivalen
Amerikanska artister som påverkar miljontals människor med sin musik
Ashley Cleveland gör sin första Sverigespelning på Gullbrannafestivalen. Hon uppträder tillsammans med Jon Peterson, gruppen Folk och Kiralina Salandy.
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Två glödheta amerikanska artister toppar årets upplaga av Gullbrannafestivalen. Soulpoppiga R & B-sångerskan Terrian och blues/gospel/rocksångerskan Ashley Cleveland gör båda sina första Sverigespelningar på GF. Och därtill finns en rad inhemska artister på uppåtgående.