Kultur

Terrian och Ashley Cleveland gör Sverigedebut på Gullbrannafestivalen

Amerikanska artister som påverkar miljontals människor med sin musik 

Ashley Cleveland gör sin första Sverigespelning på Gullbrannafestivalen. Hon uppträder tillsammans med Jon Peterson, gruppen Folk och Kiralina Salandy.
Urban Thoms Reporter
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Två glödheta amerikanska artister toppar årets upplaga av Gullbranna­festivalen. Soulpoppiga R & B-sång­erskan Terrian och blues/gospel/rock­sångerskan Ashley Cleveland gör båda sina första Sverigespelningar på GF. Och därtill finns en rad inhemska artister på uppåtgående.

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