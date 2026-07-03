Kultur
Terrians gudagåva banade väg för musik som når miljoner hjärtan
Artisten och låtskrivaren Terrian: Folk i USA älskar svenska LIN D
Terrian från USA gjorde sin första Sverigekonsert på Gullbrannafestivalen i torsdags kväll.
Urban Thoms
Efter flera år som sångerska i TobyMacs band står den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Terrian nu på egna ben som artist. På Gullbrannafestivalen gjorde hon på torsdagen sin första Sverigespelning någonsin, tillsammans med sina svenska vänner LIN D som hon även spelat in två låtar med.