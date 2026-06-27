Kultur
Arash Gilan har skrivit en bok om AI – som AI avrådde honom att skriva
”Det är i såren det äkta och levande finns”
Arash Gilan är författare, entreprenör och programledare för Vd-podden, men berättar för Dagen att han ibland kan känna: Vad håller jag på med egentligen? Varför gör jag allt det här? För vem gör jag det?
Malina Abrahamsson
En pressad vardag, en brottningskamp med den kristna tron och inte minst en ovanlig sjukdom, har fått AI-entreprenören Arash Gilan, 40, att inse vad som är viktigt. För Dagens Malina Abrahamsson berättar han om att älska teknik – men bevara sin mänsklighet.