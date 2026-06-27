Kultur

Arash Gilan har skrivit en bok om AI – som AI avrådde honom att skriva

”Det är i såren det äkta och levande finns”

Arash Gilan är författare, entreprenör och programledare för Vd-podden, men berättar för Dagen att han ibland kan känna: Vad håller jag på med egentligen? Varför gör jag allt det här? För vem gör jag det?
Malina Abrahamsson Reporter
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En pressad vardag, en brottningskamp med den kristna tron och inte minst en ovanlig sjukdom, har fått AI-entreprenören Arash Gilan, 40, att inse vad som är viktigt. För Dagens Malina Abrahamsson berättar han om att älska teknik – men bevara sin mänsklighet. 

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