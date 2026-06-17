Kultur

”Det finns situationer man inte kan komma ur med rena händer”

Ärkebiskop Martin Modéus hoppas sprida fredsteologi med ny bok

Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan, bjöd in till release för sin nya bok "Fredsteologi i krigets skugga", på Verbum förlag.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Fredens teologi. Den vill Martin Modéus vara med och sprida när krigen kryper närmare. Budskapet i hans nya bok handlar om att hålla ”fredens försvarslinjer” i samhället och i sin vardag. Något alla behöver öva på, menar han.

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