Kultur
”Det finns situationer man inte kan komma ur med rena händer”
Ärkebiskop Martin Modéus hoppas sprida fredsteologi med ny bok
Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan, bjöd in till release för sin nya bok "Fredsteologi i krigets skugga", på Verbum förlag.
Magdalena Vogt
Fredens teologi. Den vill Martin Modéus vara med och sprida när krigen kryper närmare. Budskapet i hans nya bok handlar om att hålla ”fredens försvarslinjer” i samhället och i sin vardag. Något alla behöver öva på, menar han.