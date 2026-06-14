Kultur

"Med Jesus ser framgång helt annorlunda ut – det handlar om frid"

Svenske Daniel Sandells gospelmusik gör succé i Los Angeles – För Dagen berättar "DJ Pure" om kampen och gudsmötet som förändrade allt 

Daniel Sandell hade en tuff första tid i Los Angeles. Men efter ett omvälvande gudsmöte har han fått en ny inriktning i livet. Dessutom har musikkarriären under artistnamnet DJ Pure.
Rafaela Stålbalk Klose Rafaela Stålbalk Klose Journalist
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LOS ANGELES. Efter ett år som nästan knäckte honom beskriver Daniel Sandell en vändpunkt som förändrade allt. I dag, från sitt vardagsrum i Los Angeles, når han miljoner med en gospelmusik där tro, hiphop och soul möts.

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