Kultur | Kulturessä

”De hyr en lägenhet som de fyller med noggrant kurerade krukväxter (jag sneglar på min egen monstrera, palettbladen och elefantörat jag drivit upp från ett skott jag fick från en kille på Twitter), utvald konst och lagom slitna möbler”, skriver Josefin de Gregorio. Prudence Earl

Josefin de Gregorio:

Allt är yta och efterapning, ingenting betyder egentligen någonting

Jag återvänder till Bibelns löften för att finna min sanna identitet