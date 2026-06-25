Kultur | Kulturessä

”De hyr en lägenhet som de fyller med noggrant kurerade krukväxter (jag sneglar på min egen monstrera, palettbladen och elefantörat jag drivit upp från ett skott jag fick från en kille på Twitter), utvald konst och lagom slitna möbler”, skriver Josefin de Gregorio.

Josefin de Gregorio:
Allt är yta och efterapning, ingenting betyder egentligen någonting

Jag återvänder till Bibelns löften för att finna min sanna identitet

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Jag köper ett sesamlevain från ett av stans bättre kaféer, där jag precis druckit upp min havrelatte. Sedan går jag långsamt mot spårvagnen i mina relativt nya New Balance-sneakers, som jag skaffat för att se ut precis som alla de andra mammorna i kvarteret: Levis ribcage-jeans, quiltad halvlång kappa, håret i slarvig knut, skjutandes en Bugaboo Donkey framför mig, ibland med bebisen i en Ergobaby Embrace-sele.

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