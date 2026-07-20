Kultur
”Gud gav mig musiken tillbaka”
Ashley Cleveland berättar om röstproblemen och hur det är att vara en outsider i den kristna musikbranschen
På Gullbrannafestivalen vackades Ashley Cleveland upp av gruppen Folk med gitarristen Jon Peterson i spetsen.
Urban Thoms
En hel artistkarriär tog det innan Ashley Cleveland stod på en svensk scen. Några hardcorefans i publiken jublar extra mycket över att det äntligen blev av. 69-åringen har alltid stuckit ut som artist och för Dagen berättar hon om hur det varit att vara en outsider i den kristna skivindustrin.