Kultur
”Jag vill inte att människor ska tro att jag är konstig”
Prästen Ludvig Lindelöf om att leva inför människors och Guds blick
"Jag hade ingen styrsel i tillvaron, visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Så jag ringde till pappa och då sa han bara: Men ska du inte bli präst?" berättar Ludvig Lindelöf.
Malina Abrahamsson
Prästen Ludvig Lindelöf var säker på att han aldrig skulle få någon mystik erfarenhet. Men så var det precis vad som hände. Nu har han skrivit en bok för att hjälpa andra att sätta ord på sin andliga längtan.