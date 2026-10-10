Kultur | Böcker
John Sjögren: Livet är för kort för att läsa dåliga böcker
Författaren svarar på frågor om läsning i serien "Mitt bokliv"
"Jag uppskattar verkligen den fysiska boken, det taktila i att läsa", säger författaren John Sjögren.
Philip Geister
John Sjögren är redaktör för tidskriften Signum, kulturskribent och författare, senast aktuell med boken Älska är att släppa taget (Spricka förlag). I serien ”Mitt bokliv” berättar han om vilken bibelberättelse som berörde honom som barn och vilken genre han vill läsa mer av.