Evangelium i skuggan av kriget – en teologisk dagbok Författare: Jonas Eek

Jonas Eek Förlag: V erbum (157 sidor)

Genre: Teologi

I en sober liten gråblå bok med matchande läsband delar Jonas Eek, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling, sina tankar. Evangelium i skuggan av kriget – en teologisk dagbok är en bok som väcker minnen och känslor.

Eek river upp sår och petar i vår oro. Han slår fast att världens många krig och konflikter ”får diplomatin, dialogen och fredsarbetet att famla i mörker”.

Men boken vill förmedla mod och tillförsikt. Eek manar till trotsigt motstånd och slår fast att mot enskilda människors uthållighet kan Putins vapenarsenaler inte vinna. Evangeliet är att Gud hjälper, menar Eek och betonar att ”kristen tro är inte framtidslös”.

De tre åren av ”dagbok” 2022–2025 – egentligen predikningar, tal och tidningskrönikor – är referat och tankar om den ryska slagskuggan över Ukraina och Europa. Texterna är fristående, kronologiska och daterade. Till viss del skrivna vid högtider och knutna till kyrkoåret.

Utgångspunkterna är inte alltid direkt relaterade till det dominerande kriget. Ibland lyfter författaren fram andra händelser och mörka skuggor: ”Kris stavas med K: krig, klimat, kriminalitet, kostnadsökningar.”

Eek vill hjälpa läsaren att förstå att mörkret inte har sista ordet.

Eek utmanar och frågar: ”Hur kan vi som kristna och kyrka bära vidare ord av liv i en farlig värld och i en mörk samtid?”

Varje årsavsnitt inleds med en ”Bön i skuggan av krig”. Författaren, som också har en bakgrund som publicist, är en god stilist. Det finns gott om både vackra och tänkvärda formuleringar; någon enstaka gång med glimten i ögat.

Men mest är det allvar, och syftet är tydligt. Eek vill hjälpa läsaren att förstå att mörkret inte har sista ordet. Han avslutar boken: ”Så till dig som håller på att tappa tron på livet och mänskligheten – gör inte det. Det finns hopp.”

Även om alla livets frågetecken inte rätas ut är boken en god hjälp på vägen. Eek lyckas göra sig förstådd och blir en hoppets fackelbärare i en mörk tid. Lägg boken på nattduksbordet!