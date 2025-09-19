Kultur

Pappans demens fick Niklas Hallman att våga sitt livs minnesutmaning

I den utsålda berättarföreställningen "Här börjar evangeliet" läser sångaren och låtskrivaren hela Markusevangeliet utantill, från början till slut.

Kristna sångaren, låtskrivaren och mustmakaren Niklas Hallman blir nu dessutom bibelreciterare.
I helgen fyller sångaren, låtskrivaren och tidigare pastorn Niklas Hallman 50 år. Han firar genom att ställa sig på scen inför en fullsatt teatersalong i Jönköping och recitera hela Markusevangeliet.

