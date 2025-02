Hör abort hemma i grundlagen eller ej Ebba Busch?

Steven Crosson: Svaret borde vara enkelt.

I en längre intervju i Svenska Dagbladet, publicerad strax före jul, där Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch följdes under några dagar, kom ett uttalande om abort. Detta för vårt land i allmänhet och för Kristdemokraterna i synnerhet så laddade ämne.

Först konstaterar Busch att det i Sverige är svårt, för att inte säga omöjligt, att på ett sansat sätt tala om de två individer, moder och barn, som båda behöver stöd och skydd. Abort, säger partiledaren, hör dock inte hemma i grundlagen. Att skriva in aborträtten i grundlagen ”är ungefär som att vi skulle skriva in att personer med en inflammerad blindtarm har rätt till operation”.

Det vara bara två år sedan samma Ebba Busch ville att samtliga partiledare skulle skriva under ett ”abortkontrakt” och samtidigt som hon då var öppen för att aborträtten skulle skrivas in i grundlagen. I Tidöavtalet finns också en skrivning under rubriken ”rättighetsskydd för abort” att ”den pågående grundlagsutredningen om bland annat domstolarnas oberoende ska fullföljas utifrån gällande direktiv. En ny grundlagsutredning ska bland annat utreda hur aborträtten kan stärkas”. En skrivning och ett mål som godkänts av såväl KD som SD.

Att abortfrågan är svår för Kristdemokraterna och dess ledare är tydlig. Liberala och socialistiska partier passar gärna på att angripa KD varje gång abortfrågan aktualiseras. Extra gärna om det vankas val. Med väljaropinionen stabilt i ryggen (stödet för abort är i Sverige bland de högsta i världen) skrämdes dåvarande socialminister Lena Hallengren (S) i förra valet med att Kristdemokraterna, och även Sverigedemokraterna, egentligen ”försöker frånta kvinnor och flickor rätten att bestämma över sina egna kroppar”. Men är det verkligen hederligt att hävda det?

Sverige har i dag inte fri abort. Tack och lov. — Steven Crosson

Sverige har i dag inte fri abort. Tack och lov. Abort regleras i lag och är tillåtet till och med vecka 18 varefter den inte längre är fri utan det krävs särskilt tillstånd. Där, anser lagstiftaren, går den handfasta gränsen mellan kvinnans rätt och barnets rätt. Om Hallengren står för nuvarande lagstiftning är hon per definition emot kvinnors rätt att självständigt bestämma över sina kroppar från vecka 18.

Få är för en helt fri abort. En som faktiskt är för en sådan ordning är läkaren och den liberala skribenten Kajsa Dovstad, som vill abort ska vara fullständigt fritt. Barnet ska då kunna aborteras även efter att det är livsdugligt. Men det är i Sverige en ytterlighetsåsikt. På andra platser är dock helt fri abort lag, såsom är fallet bland flera delstater i USA.

Ebba Busch har rätt i att det är svårt att diskutera abort i Sverige. Man hade kunnat önska att vi i Sverige kunde tala om frågan på ett mer moget sätt. Detta är även Expressens ledarskribent Linda Jerneck inne på, om än från en liberal ingång. Jerneck menar att abortfrågan behöver hanteras med värdighet. Detta då debatten i dag är fördummad och förenklad. Ja. Abort är komplicerat och nyanserna är många. Debatten mår bäst om man avstår från skrämselpropaganda eller att slänga sig med begrepp som bäst är otydliga. Såsom Buschs jämförelse med blindtarmen.

Abort är etiskt, personligt och moraliskt svår mark att beträda. Vid en graviditet finns det två liv att ta hänsyn till – kvinnans och barnets. Två skapelser. Att hävda att ett foster inte är ett mänskligt liv är som att säga att en sockerkaka inte är en sockerkaka bara för att den skulle gräddas ytterligare 15 minuter innan den är helt klar. Kvinnan har givetvis en rättighet över sin kropp. Den rätten väger tungt. Men det ofödda barnet är också skyddsvärt. Denna avvägning är svår, inte minst när etiken ska konkretiseras till lag och veckogränser.

Ebba Buschs resonemang på partimötet i Göteborg är något annat än vad som tidigare kommunicerats. Om det till slut blir så att hon och partiet landar i att abort inte behöver skrivas in i grundlagen är detta såklart välgörande, men hur de landar är det i dag svårt att säga. Klart är i alla fall att Sverige förtjänar en vuxen diskussion även om etiskt svåra frågor.

