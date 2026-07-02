Jordens katastrofer väntar inte på nästa mandatperiod

Volontärer och räddningsarbetare söker efter överlevande bland rasmassorna efter en raserad byggnad i Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Miguel Medina/TT

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På 39 sekunder förändrades livet för alltid för hundratusentals venezuelaner när två kraftiga jordskalv för en dryg vecka sedan begravde människor, hem och framtidsdrömmar under rasmassorna.

Jordskalven visar hur snabbt ett samhälle kan förändras. Men de påminner oss också om något som ligger betydligt närmare oss: att även Europa blir allt mer sårbart för naturkatastrofer.

Följderna av den globala uppvärmningen blir allt svårare att bortse från. Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet, och extrema väderhändelser som översvämningar, värmeböljor och skyfall, blir allt vanligare.

I Valencia tvingades människor evakuera sina hem 2024 när snabbt stigande vattenmassor svepte genom regionen. 60 000 hem förstördes och 232 personer omkom i det som räknas som Spaniens värsta naturkatastrof i modern tid.

I Sverige hotar höjda havsnivåer att översvämma tiotusentals kustnära hus.

Förra sommaren dog över 16 000 européer till följd av den extrema värmen. Världshälsoorganisationens Europachef beskriver den nuvarande värmeböljan som ett genrep inför det som väntar – och manar Europas länder att rusta sig.

Många av följderna går inte att undvika, men konsekvenserna kan begränsas. Anpassning av infrastruktur skyddar från översvämningar. Stärkta byggnormer kan minska risken för att byggnader kollapsar. Tidiga varningssystem och tydlig kommunikation kring evakueringsvägar kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Erfarenheten visar att förebyggande insatser kostar betydligt mindre än återuppbyggnaden efter en katastrof. Men det kräver långsiktiga politiska beslut, investeringar i klimatanpassning och ett fortsatt arbete för att begränsa klimatförändringarna. Det är kostsamt här och nu, medan vinsterna märks först på sikt. Och långsiktighet vinner sällan några riksdagsval.

I grunden är det en fråga om rättvisa, där de som drabbas hårdast har bidragit minst till problemet.

Naturkatastrofer handlar inte bara om miljö eller om global säkerhet. De förvärrar fattigdom, fördjupar konflikter och ökar den politiska instabiliteten världen över. I grunden är det en fråga om rättvisa, där de länder som drabbas hårdast har bidragit minst till problemet.

Bilderna från Venezuela och Valencia påminner oss också om hur bräckliga våra materiella tillgångar är. Att hus, ägodelar och livsverk kan försvinna på ett ögonblick.

Omgivna av böljande sädesfält, röda stugor och milsvida skogar kan rapporter om klimatkatastrofer och jordbävningar ändå kännas avlägsna och inte så angelägna. Men just därför behöver vi fråga oss om vi har råd att vänta med att agera förebyggande.