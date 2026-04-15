Kyrkan borde alltid vara lika cool som påven i ordstriden med Trump

Trumps Jesusbild var för mycket till och med för många av hans fans. Fredrik Varfjell/TT

Donald Trump visste knappast vad han gjorde när han utsåg påve Leo XIV till sin fiende. Det kan stå honom dyrt.

Det har varit märkligt att se konflikten byggas upp mellan världens två mäktigaste amerikaner. Det är två kämpar som äntrar ringen med helt olika stil. Trump hamrar på med de oneliners som brukar skaka hans politiska motståndare: Påven är ”en mycket liberal person” som ”smörar för den radikala vänstern”.

Så långt Trump.

Påve Leo har en helt annan stil. Han glider undan, angriper sällan Trump rakt på utan talar ett mer indirekt men ändå precist språk: ”Jag hyser ingen fruktan för Trump-administrationen eller för att högljutt förkunna evangeliets budskap”, lyder ett citat som snart lär hamna på t-shirts.

På ett sätt är det förvånande att konflikten blivit så tydlig. Man hade förstått det bättre med Leos företrädare Franciskus, som dels hade en mer konfrontativ stil, dels var inspirerad av latinamerikansk, progressiv befrielseteologi.

Leo är en mildare och mer eftertänksam påve. Men hans starka krigsmotstånd och oräddhet räcker för att nu göra honom till presidentens personliga fiende.

För kristenheten är det inget nytt att stå i konflikt med världens makthavare.

I helgen satte Donald Trump ett gediget krokben för sig själv. Han la ut en AI-bild där han avbildad som Jesus botade en sjuk man medelst handpåläggning till oerhört beundrande blickar från diverse soldater och sjuksköterskor.

Som bortförklaring påstod USA:s president att han föreställde en läkare. ”Bara fejkmedierna skulle tro att det var Jesus”, fräste han. Det var inte en korrekt bedömning. För en gångs skull utsattes presidenten av en våg av kritik från de egna kristna leden. Tre amerikanska kardinaler tog avstånd i tv-programmet 60 Minutes. Biskop Robert Barron, ett starkt namn på katolska sociala medier och kopplad till Trump, kallade bilden ”helt och hållet olämplig och respektlös”.

Även bland USA:s högerevangelikala, Trumps starkaste väljargrupp, bubblade ilskan. ”Plocka bort detta, herr president”, uppmanade den kristna tv-kommentatorn David Brody. ”Du är inte Gud.”

Hur länge kommer motsättningarna bestå? Vad vi ser är något nytt. Inga amerikanska presidenter i modern tid har vågat gå i öppen strid med katolska kyrkan, som omfattar ungefär en femtedel av landets befolkning.

För kristenheten är det däremot inget nytt att stå i konflikt med världens makthavare. Så länge kyrkan grundar sitt budskap på evangeliet kan hon fortsätta att utstråla samma lugn, och samma brist på rädsla, som påve Leo. Och fortsätta att tala sanning för makten, oavsett vilken färg makten har på sina flaggor och symboler.

Kanske kan påven också stå som förebild i en tid av polarisering och sekulära politiska konflikter. Ledare kan agera starkt efter sin övertygelse utan att behöva sjunka ner i förolämpningar och pajkastning mot sina motståndare. Frimodighet, inre övertygelse och lugn värdighet räcker långt.