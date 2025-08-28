Den krämigaste kikärts-channa masala du kan tänka dig

I dag bjuder Mayka Gulo på Channa Masal - med kikärtor Privat

En gryta som kramar om både hjärta och smaklökar – den krämigaste kikärts-tikka masalan du kan tänka dig. Fullproppad med dofter, kryddor och värme, och ändå klar på bara 20 minuter. Perfekt för en mysig familjemiddag eller en kväll med vänner. Och det bästa av allt, den är helt vegansk – men så god att ingen ens märker det

Ingredienser:

1 gul lök, finhackad

3 vitlöksklyftor, finrivna

390 g krossade tomater

5 dl vatten

1 msk salt

1 msk lökpulver

1 msk paprikapulver

1 tsk chiliflakes

1 msk malen ingefära

1 msk spiskummin

½ msk malen koriander

1 msk gurkmeja

2 × 380 g kikärtor (tetrapack, avrunna och sköljda)

350 g kokosmjölk

Rapsolja till stekning

Gör så här:

Hetta upp lite rapsolja i en kastrull eller djup panna.

Fräs den finhackade löken tills den blir mjuk och lätt gyllene.

Tillsätt vitlöken och låt fräsa med en kort stund.

Häll i krossade tomater och vatten, rör om och låt sjuda under lock i ca 10 minuter. Blanda ner alla kryddorna och låt dem fräsa med i såsen så smakerna kommer fram. Rör ner kikärtor och kokosmjölk, låt koka ihop på låg värme i ca 10 minuter.

Smaka av och servera med ris, naan eller bara som den är.