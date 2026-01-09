Debatt | Jesustrend
Vi kristna behöver inte ställa Guds design och evolutionen mot varandra
Många nya forskningsrön tyder på att evolutionen inte alls har varit så långsam och enkelspårig som man tidigare trott, skriver Peter Asteberg i en replik.
Bevisen inom geologin och paleontologin för livets utveckling är alldeles överväldigande, säger Peter Asteberg. Bilden: Ortoceratiter i Uppsala domkyrka.
Peter Asteberg
I en debattartikel den 11 december kommenterar Göran Reierstam det fantastiskt glädjande fenomenet att många unga människor idag söker sig till kyrkan och till en personlig tro.