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Emmy Stiernblad skriver om att intresset för mediet Christoffer Norén, som säger sig kunna kontakta andar från döda, visar hur många svenskar som lever med en bottenlös sorg, utan verktyg att kunna hantera den. Getty Images

Emmy Stiernblad:

Utan hoppet om evigheten blir livet outhärdligt

"Redan under Gamla testamentets tid visste man att den enkla lösningen aldrig kommer att finnas hos ett medium"