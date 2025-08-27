”Jag blev helt paff när jag lade undan skärmen”

Lydia Nordlander

Läst: Les Misérables av Victor Hugo

Lydia Nordlander. Del av Dagens ungdomspanel.

Om jag bara fick välja en bok att läsa i mitt liv skulle det vara Les Misérables, eller Samhällets olycksbarn som den kallas på svenska. Ingen annan kan konkurrera med den.

Berättelsen följer den förrymde fången Jean Valjean, som i flera år arbetat som galärslav efter att ha stulit bröd till sin svältande familj. När han träffar en biskop möter han för första gången Gud och hela hans liv förändras, trots att han fortfarande flyr från den hänsynslösa polisen Javert som inte ger upp kampen för ”rättvisa.” Karaktärerna drivs av en stark tro och inre kompass. Kärlek, religion och fransk revolution blir en otroligt engagerande historia och språket är så vackert att det tar andan ur mig.

Hugo skriver fram en av världens kanske vackraste och mest meningsfulla berättelser om nåd och moral – en uppmaning till mänsklig medkänsla lika viktig på 1800-talet som nu.

Sett: Världen runt omkring mig

I somras försökte jag jobba aktivt med att lägga undan skärmen och faktiskt vara i nuet, och jag är helt paff över hur mycket jag missat innan. Sedan när har vi krusbär i trädgården? Vilka underbara berg! Oj, alla på bussen tittar verkligen ner i mobilen. Om du som jag har en tendens att inte stanna till för att se världen framför dig rekommenderar jag verkligen att försöka. På riktigt. Livet är fullt av färg!

Hört: The New World Symphony av Antonín Dvořák

Jag spelar cello och har de senaste veckorna lyssnat på fler symfonier än vanligt. Jag lyssnar på just klassisk musik för att känna starkt, och jag önskar att fler i min ålder skulle få uppleva det. Den tjeckiske kompositören Dvořáks nionde symfoni är en musikalisk explosion, och om du vill att hela din själ ska bli uppfylld av musik är detta absolut värt 11 minuter av din tid!

Vera Svensson

Vera Svensson. Del av Dagens ungdomspanel.

Läst: Kasta inte bort ditt liv-John Piper (Reformedia)

I boken Kasta inte bort ditt liv berättar John Piper, teolog och pensionerad pastor från Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, om hur man lever ett liv som inte är bortkastat. Svaret är tydligt: Man lever det med Jesus. Rakt och tydligt utan att förfina sanningen, skriver Piper om det radikala och riskfyllda livet med Kristus; att leva för en enda passion; att ära Gud samt att finna den absolut fullständiga tillfredsställelsen och glädjen i Honom.

Sett: Youtuber Mike Winger

Har du kollat på Netflix men upplevt att det mesta du ser är egentligen bara slöseri på tid? Låt mig introducera mitt ”nya Netflix” som både är uppbyggligt och underhållande: Bible Thinker med Mike Winger. Syftet med hans verksamhet är att hjälpa tittaren att tänka bibliskt om allting. Winger blev utbildad pastor 2006 i Calvary Chapel, Costa Mesa och jobbade därefter som ungdomspastor i många år. Nu jobbar han heltid med Bible Thinker som finns i form av en hemsida, Youtubekanal, samt en Spotify-podd. En del av Mike Wingers videos är fyra timmar långa, vissa 11, ändå finns inga klagomål på det i kommentarsfältet. Innehållet är så intressant och givande att tittarna sitter klistrade till skärmen som om det vore en Netflix-serie.

Hört: Sovereign Grace Music

Det här var exakt den lovsången jag sökte! Lovsång som är bibelgrundad, Kristuscentrerad och får kroppen att svänga. Sovereign Grace Music är en lovsångsgrupp i Kentucky, USA, som drivs av passionen för Kristus och vill sprida musiken vidare till lokala församlingar. De har skrivit över 500 låtar och många har översatts och sjungs över hela världen. Albumet ”Knowing God” är mitt favoritalbum just nu. Det är blandade känslor i låtarna, vissa är glädjefyllda jubelrop medan andra är som en viskande bön till Gud. Tro mig, denna lovsångsgrupp är en riktig skatt!

Titus Eklånge

Läst: Mitt andliga testamente av Lewi Pethrus (Sjöbergs förlag)

Titus Eklånge. Del av Dagens ungdomspanel.

Det är inte någon trött avskedshistoria från Dagen-grundaren Lewi Pethrus. Han fastnar inte i det förgångna utan talar mycket om framtiden och den sista tidens väckelse där den Helige Ande ska utgjutas över allt kött. Lewi betonar vikten av att församlingen måste vara fri och rörlig om den ska kunna vara redskap åt en kontinuerlig väckelse och varnar för samfundsbildning och att fastna i ”organisation”. Jag tycker det i frågan om debatten kring samfundsbidragen som utspelat sig på Dagens såväl debattsida som ledarplats visar rätt tydligt var den gamla pingstväckelsens ledare hade stått i frågan. Boken upplevs rakt igenom aktuell trots att den är skriven tidigt 1970-tal. Ett imponerande verk!

Hört: Ljudboksversionen av ”Fallet Rusher” av Luay Mohageb (Mondial).

Luay Mohageb, en före detta civil brottsutredare vid polisen i Järfälla, skildrar i boken en verklig utredning som han själv ansvarade för och där chattgruppen ”Rusher” avslöjades. De klassiska förklaringsmodeller vi matas med, att det är en brokig skolgång, uppväxt i utanförskap och brist på pengar som leder in på den kriminella banan ifrågasätts av Mohageb.

Medlemmarna i chattgruppen ”Rusher”, läs: övre medelklassungdomar med villa, volvo och vovve, två föräldrar som går till jobbet varje dag och en lägenhet inne i stan, rekryterades för att begå våldsdåd och morduppdrag. Författaren berättar i boken om en gangsterkultur som växt fram i Sverige och som påverkat den unga generationen att kunna utföra nästan vad som helst för en Gucciväst. Det duger inte med det välbärgade liv dessa ungdomar redan lever i; den ständiga hungern efter pengar och status har ingen botten. För mig blir det tydligt att det är Jesus som krävs för att vända denna djupt mörka trend. Det är bara han som kan mätta vår hunger.

Sett: Hunger efter Jesus

Bara under de senaste veckorna har jag vid flera tillfällen fått bevittna en hunger efter att få tillbe Jesus. Under en torsdagskväll för några veckor sedan fick jag vara med när uppskattningsvis 250 personer samlades för en spontan lovsångskväll på en strand på norra Öland. Två gitarrer, inget högtalarsystem, inga flashiga lampor, ingen rökmaskin, bara en hjord av människor som hungrar efter mer. Någon vecka senare samlades 10 000 människor i Kungsträdgården i Stockholm och lovsången flödade i nio timmar. Och för några dagar sedan – i min egen kyrka i lilla Malmköping – kom omkring 100 personer samman för att tillbe Jesus. Något nytt är på gång!