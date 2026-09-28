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När nu stridslarmet under valrörelsen sakta börjar klinga av, kanske det finns möjlighet att skärskåda uppfattningen att Sveriges kristna identitet ger anledning att freda våra gränser, skriver Magnus Malm. Fredrik Sandberg/TT

Magnus Malm:

Politikernas utspel om Sverige som kristet land bygger på missuppfattningar

Som man brukar säga: Den kristna kyrkan har inte blivit global, den har alltid varit global