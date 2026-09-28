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När nu stridslarmet under valrörelsen sakta börjar klinga av, kanske det finns möjlighet att skärskåda uppfattningen att Sveriges kristna identitet ger anledning att freda våra gränser, skriver Magnus Malm.
Fredrik Sandberg/TT
Magnus Malm:
Politikernas utspel om Sverige som kristet land bygger på missuppfattningar
Som man brukar säga: Den kristna kyrkan har inte blivit global, den har alltid varit global
Det talas i vissa politiska kretsar om att Sverige är ett kristet land, och att det ger anledning att freda våra gränser mot såväl invandrare som andra religioner. När nu stridslarmet under valrörelsen sakta börjar klinga av, kanske det finns möjlighet att skärskåda denna uppfattning lite närmare. Den tycks bygga på några vanliga missuppfattningar: