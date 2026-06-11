Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist borde våga tänka större

Felicia Ferreira: Det räcker inte att tala om värderingar – man måste också kunna förklara dem

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Det finns något sympatiskt med Elisabeth Thand Ringqvist. För att inte säga uppfriskande. I en tid när politiker ofta levererar färdiga svar på varje fråga tycks Centerpartiets ledare ibland välja en annan väg. När hon inte vet säger hon det. När resonemangen inte är färdigtänkta försöker hon inte låtsas som något annat. Det förtjänar respekt.

Samtidigt väcker Dagens partiledarintervju frågor. Vad händer när politiken blir så pragmatisk att de etiska resonemangen och värderingsfrågorna hamnar i skymundan?

Flera gånger under intervjun återkommer Thand Ringqvist förvisso till vikten av värderingar. Alla människors lika rätt och värde beskrivs som en ryggrad i Centerpartiets politik. Värderingar sägs vara avgörande för integrationen och för att Sverige ska fungera. Det är lätt att instämma i.

Men när frågorna sedan blir mer konkreta, om dödshjälp, människovärde eller de etiska avvägningar som politiken ibland kräver, blir det svårare att förstå hur dessa värderingar formas och vägs mot varandra.

När hon får frågor om dödshjälp hänvisar hon framför allt till individens rätt att bestämma över sitt eget liv. När frågan gäller Svenska kyrkans vigslar medger hon öppet att hon inte riktigt har något svar. Och när samtalet rör etik konstaterar hon själv att Centerpartiet utgår från ideologi snarare än etiska resonemang. Det är värt att stanna upp inför.

För politik handlar inte bara om vilka beslut som ska fattas utan också om varför.

För politik handlar inte bara om vilka beslut som ska fattas utan också om varför. Även den mest praktiska politiken vilar på föreställningar om människan, samhället och vad som är rätt och fel. Ideologier uppstår inte i ett vakuum.

Särskilt intressant blir detta eftersom Centerpartiet tycks ha ett växande stöd bland kyrkligt aktiva väljare. Själv verkar Thand Ringqvist bli överraskad när hon får höra om siffrorna. Det är synd. För här hade funnits en möjlighet att fördjupa samtalet. I stället stannar flera svar vid det praktiska.

Det är sant att politik handlar om jobb, företagande och en fungerande välfärd. Det intresserar alla väljare, såväl troende som icketroende. Men politiken handlar också om värderingar, människosyn och de frågor som saknar enkla svar. Där skulle Centerpartiets nya ledare vinna på att våga tänka lite större.