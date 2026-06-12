Va, är du inte sionist? Anser du inte att judarna har rätt till ett hemland, att de har en historisk koppling till den lilla landremsan vid Medelhavets östra stränder? Tycker du inte att 1900-talets historia, eller förresten hela västerlandets historia, eller ja, allt sedan slaveriet i Egypten, – tycker du inte att historien talar sitt tydliga språk? Finns det något folk som är i större behov av skyddet från ett eget lands gränser, en egen armé och ett eget, riktigt bra luftförsvar?