Gästkrönika

Svenska kyrkans biskopar behöver ta sitt vägledande ansvar och ge ett tydligt uttalande om hur kyrkan, på teologisk grund, bör förhålla sig till i frågan om prästernas väjningsrätt. Magnus Aronson /Ikon

Jakob Norrhall:

Ska politikerna verkligen vara Svenska kyrkans teologer?

Biskoparna borde vägleda och inte lämna frågan till kyrkopolitiken