Gästkrönika

Svenska kyrkans biskopar behöver ta sitt vägledande ansvar och ge ett tydligt uttalande om hur kyrkan, på teologisk grund, bör förhålla sig till i frågan om prästernas väjningsrätt.

Jakob Norrhall:
Ska politikerna verkligen vara Svenska kyrkans teologer?

Biskoparna borde vägleda och inte lämna frågan till kyrkopolitiken

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I juli lämnade Socialdemokraterna in en motion om att riva upp väjningsrätten – den som inneburit att präster i Svenska kyrkan fått välja om de vill avstå från att viga samkönade par. S vill, i enkla ordalag, tvinga alla präster att viga samkönade par. 

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