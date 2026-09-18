Gästkrönika
Svenska kyrkans biskopar behöver ta sitt vägledande ansvar och ge ett tydligt uttalande om hur kyrkan, på teologisk grund, bör förhålla sig till i frågan om prästernas väjningsrätt.
Magnus Aronson /Ikon
Jakob Norrhall:
Ska politikerna verkligen vara Svenska kyrkans teologer?
Biskoparna borde vägleda och inte lämna frågan till kyrkopolitiken
I juli lämnade Socialdemokraterna in en motion om att riva upp väjningsrätten – den som inneburit att präster i Svenska kyrkan fått välja om de vill avstå från att viga samkönade par. S vill, i enkla ordalag, tvinga alla präster att viga samkönade par.