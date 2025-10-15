Konsten att natta – med Markus Granseth

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Hur gör man kvällens mest laddade stund till något fint och fridfullt? I det här avsnittet får vi besök av Markus Granseth – programledare, småbarnspappa och skapare av den populära podcasten Godnattstund.

Vi pratar om konsten att natta: hur man kan skapa en rytm som hjälper både barn och vuxna att varva ner, varför berättelser betyder så mycket just innan lampan släcks, och vilken ”formel” Markus själv använder för att få till en riktigt bra kvällssaga.

Ett samtal om trötta kvällar, tro och trygghet – och om hur nattningen kan bli en stund av närvaro istället för kamp.