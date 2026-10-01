Christoffer Abrahamsson predikar skärmfrihet utan pekpinnar 

I boken Avskärmad varvas andliga övningar med Christoffer Abrahamssons egna reflektioner över vad ett liv tillsammans med Gud kan innebära. Dagens recensent Edel Irén Lappin läser en bok som är mer pastoral än debatterande.

I läsningen av en bok med titeln ”Avskärmad – vägar till ett friare liv” trodde jag först att jag skulle läsa ännu en bok som förklarar för mig hur skadligt det är med skärm.

Avskärmad - vägar till ett friare liv Författare:

Christoffer Abrahamsson

Förlag: Verbum (108 sidor)

Genre: Andlig vägledning

Efter inledningskapitlet blir det dock tydligt att detta är en bok som handlar om mycket mer än mobilens vara, eller icke-vara, i det moderna samhället. Inte en enda gång verkar författaren direkt uppmuntra läsaren att helt sluta använda sin smarttelefon, det lyfts ingen statistik på smarttelefonens skador på samhället eller på ungas psykiska hälsa. Bokens ton är mer pastoral än debatterande.

Författaren av boken, Christoffer Abrahamsson, är präst i min hemstad Uppsala. I introduktionskapitlet beskriver han sitt tioåriga beslut att byta ut sin smarttelefon mot en knapptelefon. När jag studerade i Uppsala för tio år sedan hade jag själv bara en knapptelefon. Jag kan därför relatera till reaktionerna som Abrahamsson beskriver att han får: både förvåning, irritation och uppskattning. Han skriver att denna bok kanske kan ses som ett långt svar på frågorna alla ställer. (Själv gav jag upp mitt knapptelefon-projekt efter bara två år eftersom det inte gick att betala parkering, använda kartan eller bankID. Jag gick helt enkelt för mycket vilse och fick för många böter.)

Varje kapitel avslutas med en andlig övning som hjälper läsaren att praktisera närvaro och fokus. De andliga övningarna får läsaren att reflektera över varför vi använder teknik så mycket i dag, och vad vi skulle kunna göra istället. I paulinsk anda går boken tydligt igenom mänsklig vilja, svaghet och hjärtats riktning. I stället för att prata om vad vi inte bör göra, talar den om vad vi bör vilja och sträva efter, och vad som är grunden för ett gott liv.

Vid ett tillfälle skriver Abrahamsson exempelvis om hur vår grundinställning gör hela skillnaden till varför vi tar de valen vi tar. Han nämner två fällor. Den ena är när vi gör saker för att följa andras förväntningar på oss, medan den andra är när vi gör saker utifrån själviska skäl. Båda dessa fällor leder i slut­ändan till att vi blir inkrökta i oss själva, vilket hindrar oss från att bli fria. I stället kan vi, med hjälp av kärlek, bli fria att följa Guds vilja och att själva också vilja Guds vilja.

Boken bör inte läsas för fort då varje kapitel öppnar upp för stor eftertanke och konkreta förslag i och med de andliga övningarna i slutet.

Viljan är något som återkommer genom hela boken. Abrahamsson benämner viljan som något som går djupare än impulser, begär och förväntningar. Utifrån detta ges konstruktiva förslag på hur man kan förhålla sig till sin mobil­användning. I stället för att förtvivla över sin brist på självdisciplin kan man på allvar reflektera över vad det var man egentligen sökte efter genom sin mobil­användning.

Trots att denna bok handlar om just vår teknikanvändning, hade den likväl kunnat appliceras på allt möjligt; beroendeproblematik, omvändelse från synd, eller för den sekuläre: förståelse för människans natur. I detta uppenbaras en styrka som kristendomen har jämfört med samhället vi lever i. Kristna tror på omvändelse och förändring. I stället för att ge upp på att kunna leva det livet vi vill ha och fly in i ”doomscrolling” visar Abrahamsson hur Guds kärlek kan hjälpa oss att växa och förändras, och till slut bli de personerna vi vill bli.

Teologiskt rör sig boken både högt och lågt. Den har en tung litteraturlista och citerar många stora tänkare. Men den blir aldrig för svår, den lyfter tydliga kristna budskap som alla kan relatera till, som att Jesus är vägen, sanningen och livet. Samtidigt drar den också inspiration från tyngre källor som Ignatius av Loyolas andliga övningar för att växa i helgelse och kärlek.

Boken bör inte läsas för fort då varje kapitel öppnar upp för stor eftertanke och konkreta förslag i och med de andliga övningarna i slutet. Det är en andaktsbok som jag tror kan göra de flestas vardag och liv bättre – oavsett vad man har för relation till sin telefon.