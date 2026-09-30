Lisabeth Möllås från Dagens ungdomspanel skriver om vad hon läst, sett och hört på sistone

Artisten Raye säger att hennes sång "Joy" är inspirerad av Psaltaren och hennes kristna tro. Charles Sykes

Läst: "Supernova" av Callum Bloodworth

Supernova är en av de mycket få böcker som verkligen har satt sina spår i mig. När jag tog upp boken för första gången såg jag bara ett gulligt omslag med en stjärnhimmel och tänkte – perfekt! En mysig sommarromans. Och absolut, den var enkel att läsa och bar inte på allt för djupa teman men den har gett mig något alldeles speciellt: vetskapen om att vänskaper kan sträcka sig över alla åldrar och på alla olika sätt. Det är något jag är säker på att varenda en på denna jord behöver höra, inte minst osäkra tonåringar.

Callum Bloodworth, svensk författare född i England, skriver på ett underbart sätt med vackra, uttrycksfulla meningar och fångar läsaren. Kärleken jag känner för den här boken är obeskrivlig.

Sett: Musikvideon till låten ”Joy” med RAYE, Amma och Absolutely

Precis som låttiteln utlovar är musikvideon en otrolig glädjespridare. Jag vill gärna inte berätta för er hur (ohälsosamt) många gånger jag kollat på den. Jag tror nog att det finns något beroendeframkallande ämne i den.

Den brittiska sångerskan RAYE, som de senaste åren vunnit en rad olika priser, har tillsammans med sina systrar ett enda uppdrag med musikvideon: att samla så många leenden som möjligt. Med hjälp av 372 solrosor och en skåpbil de döper till ”Joymobile”, målar de Londons gator med glädje, gula blommor och leenden.

Jag vill gärna inte berätta för er hur (ohälsosamt) många gånger jag kollat på den.

Utöver låtens härliga melodier och snabba tempo bär texten på ett djupare budskap om hopp och att Herren alltid finns med dig i de djupaste stunder även när du tvivlar. RAYE citerar psalm 30:5 ”I may cry through the night, but my joy comes in the morning.”

Hört: Ljudboken " The Women" av Kristin Hannah

Frankie McGrath får för första gången som tjugoåring höra orden ”kvinnor kan också vara hjältar” och en eld väcks inom henne. När hennes bror ger sig ut i det pågående Vietnamkriget, tar hon ett hastigt beslut och följer hans fotspår. Utan någon erfarenhet ska hon tjänstgöra som sjuksköterska i den amerikanska armén.

Kristin Hannah, amerikansk författare, belyser vikten av vänskap i svåra situationer och hur Frankies tid i Vietnam inte verkar spela särskilt stor roll när hon väl kommer hem till familjen i Amerika. Skulle hon inte bli sedd som en hjälte? Frankie förstår att krig inte bara förstör soldater fysiskt utan även deras sätt att tänka, när deras dödande blir något att stolt visa upp i form av medaljer och troféer. Jag lyssnade på den här boken som ljudbok och fastnade i både historien och i Frankies egna tankar.