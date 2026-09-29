Uma Lundkvist från Dagens ungdomspanel tipsar om vad hon läst, sett och hört på sistone: ”Kulturellt belastade bibelverser har blivit levande igen”

Läst: Bibeln på engelska

Eftersom min bibelläsning behövde en nystart, och jag lyssnar mycket på engelsk undervisning, köpte jag en ny bibel på detta språk. Jag förväntade mig samma gamla läsupplevelse men blev chockad av innehållet. Orden är inte lika slitna. De är inte förstörda av gamla predikningar och mina understryckspennor. Kulturellt belastade bibelverser har blivit levande igen! Det känns som att läsa Bibeln för första gången. Det handlar inte om att det engelska språket är bättre, utan att fräschören ger nya perspektiv och betraktelsesätt. Jag tänker mig att det är lite som när man möblerar om hemma. Man blir lätt hemmablind, förändrad inredning gör att ögat kan ta in nya detaljer igen. Det första jag gjorde när min bibel anlände med posten var att slå upp min favoritpsalm 37:23 – Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans steg. Fast i min bibel stod det The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives.

Jag förväntade mig samma gamla läsupplevelse men blev chockad av innehållet.

Sett: Levi Luskos Youtubeavsnitt om Höga visan

Jag har sett några avsnitt av Levi Luskos undervisningsserie om relationer och dejting och är redan upprymd av optimism! Den här bibelkunniga predikanten applicerar Höga visan i modern tid och får mig både att skratta och förstå. Nu vet jag att Höga visan är mer än bara kärleksdikter; Levi Lusko menar att den går igenom alla stadier i ett förhållande.

Levi Lusko är en amerikansk pastor som tillsammans med makan Jennie Lusko leder Fresh Life Church i Montana, USA. Lusko dök upp på min Youtube med rubriken ”What to do when you like someone” – jag fastande direkt. Nu ser jag fram emot att gå in på deras Youtubekanal fler gånger i höst.

Hört: Podcasten Sprid ordet

Paret Eurell och deras podd Sprid ordet, är ingen lek. De adresserar svåra bibelpassager och har hög kvalitet på pedagogiska förklaringar. Det är ingen podd som jag lyssnar på under matlagning eller städning, jag behöver ha pennan och anteckningsblocket i högsta hugg!

Jag har lyssnat på hur man hanterar sorg och besvikelse, och paret Eurell gör det genom att hänvisa till Koras uppror i Fjärde Moseboken. Jag upptäckte snabbt att denna duo tar Bibeln på största allvar – från början till slut, och de hänvisar alltid till begynnelsen, skapelseberättelsen, där allt har sitt ursprung. Jenny tar rollen som den vanliga bibelläsaren, med de ”dumma” frågorna, vilket gör att Petrus teologiska resonemang inte blir för tunga för lyssnaren. Lyssna på Sprid ordet!



