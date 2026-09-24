Låt oss alla bli bibeläventyrare

Nyöversättningen av Bibeln formligen flög ur hyllorna på Bokmässan i Göteborg som invigdes på torsdagen. Fredrik Sandberg/TT

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Bibeläventyrare.” Så står det på ryggen på en av dem som tar emot besökarna till Svenska bibelsällskapets monter på Bokmässan i Göteborg.

Och nog är Bibeln ett äventyr i Göteborg – Bokmässan har blivit rena högmässan. Jag var själv dubbelbokad, så jag missade själva lanseringen av nyöversättningen NT 2026. ”Hur var det?” frågar jag en kollega. ”Jag vet inte”, svarar hon. ”Det var så mycket folk att jag inte hörde något.”

Lika svårt är det att räkna alla seminarier, montrar, diskussioner och framför allt samtal som tar upp den nya översättningen av Nya testamentet. Lägg till alla artiklar, etermedieinslag och inlägg på sociala medier. På torsdagseftermiddagen toppar Bibeln kultursidorna hos såväl DN som Expressen. När hände det senast?

Det är också i DN:s monter som Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus säger att han ”njuter” av uppmärksamheten kring NT 2026. För i montersamtalet uppstår genast en diskussion om översättarnas vägval. Kulturchefen Björn Wiman är kritisk mot att ”grekicisterna”, bibelexperterna, fått för stor plats på stilisternas bekostnad. Svenska språket har kommit i bakvattnet! Inte heller uppskattar han nyöversättningen av Herrens bön, som nu inleds ”Vår Far i himlen!”

Wiman gillar varken utropstecknet – ”det gör en metafysisk distans till en familjerelation” – eller att det tvåstaviga ”fader” blivit enstavigt.

Det är precis sådana här diskussioner som en nyöversättning ska åstadkomma, säger Martin Modéus.

Själv känner jag mig efter en snabbkoll hittills nöjd men hakar upp mig på småsaker. Som Dagen uppmärksammat har det tidigare ”saliga är de som håller fred” nu ändrats till ”saliga är ni som skapar fred”. Jag säger inget om betydelseförskjutningen, som säkert är helt korrekt. Men på svenska ”mäklar” vi fred snarare än ”skapar”.

Martin Modéus njuter. Det är precis sådana här diskussioner som en nyöversättning ska åstadkomma, säger han. Han varnar för att se NT 2026 som en ”given” produkt och menar att det handlar om ”tolkningsinlägg” av de gamla skrifterna. Det viktiga är de frågor som väcks av översättningen: Hur har bedömningarna gjorts? Varför? Vad hade man kunnat göra annorlunda?

Här är jag helt team Modéus. Den som inte är alldeles bokstavstroende måste se Bibeln som i viss mån levande materia. När nya kunskaper kommer fram får ordalydelser ändras. Vissa äldre formuleringar kan bli oprecisa eller till och med vilseledande. Låt oss diskutera det! Samtalet är en del av den kristna praktiken, vår stora pilgrimsfärd blir andefattig om den sker i kompakt tystnad.

Att ständigt ompröva och väga är en helt annan sak än att försöka väva in tidens värderingar och ett hejigt ”modernt” språk.

Ärkebiskop Martin Modéus, på plats i Göteborg, säger att han ”njuter” av det stora intresset för NT 2026. Fredrik Sandberg/TT

Det är något stort att bevittna intresset kring Bibeln, i tiden och i synnerhet under Bokmässan. Ordet har verkligen blivit kött, i betydelsen något levande, något påtagligt. Nu måste vi se till att det upprätthålls.

Låt oss alla bli bibeläventyrare som kastar oss in i texterna, för ut dem i världen, prövar dem, knådar dem, debatterar dem med varandra – och med oss själva. Bibeln är till för att läsas, diskuteras och framför allt levas. Med NT 2026 har vi fått en chans att hålla Böckernas Bok vidöppen på valfri sida.