”Det här är inte Sverige”, sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) efter att han hade förtidsröstat i Stockholmsförorten Rinkeby. Claudio Bresciani/TT

Ingen av Dagens läsare torde ha undgått nyheten att Jimmie Åkesson inte har något emot att riva frikyrkor – liksom att han gärna river moskéer. Tillfrågad om saken i efterhand mjukade han upp budskapet något, men både han och hans parti förefaller stå fast vid grundåsikten, nämligen att ”osvenska värderingar” inte hör hemma i landet.