Gästkrönika

”Det här är inte Sverige”, sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) efter att han hade förtidsröstat i Stockholmsförorten Rinkeby.

Dick Harrison:
Vad är egentligen osvenska värderingar?

Åkesson missar att frikyrkorörelsen banade väg för demokratin

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Ingen av Dagens läsare torde ha undgått nyheten att Jimmie Åkesson inte har något emot att riva frikyrkor – liksom att han gärna river moskéer. Tillfrågad om saken i efterhand mjukade han upp budskapet något, men både han och hans parti förefaller stå fast vid grundåsikten, nämligen att ”osvenska värderingar” inte hör hemma i landet.

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