Gästkrönika
”Det här är inte Sverige”, sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) efter att han hade förtidsröstat i Stockholmsförorten Rinkeby.
Claudio Bresciani/TT
Dick Harrison:
Vad är egentligen osvenska värderingar?
Åkesson missar att frikyrkorörelsen banade väg för demokratin
Ingen av Dagens läsare torde ha undgått nyheten att Jimmie Åkesson inte har något emot att riva frikyrkor – liksom att han gärna river moskéer. Tillfrågad om saken i efterhand mjukade han upp budskapet något, men både han och hans parti förefaller stå fast vid grundåsikten, nämligen att ”osvenska värderingar” inte hör hemma i landet.