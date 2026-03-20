Behandlingen av kristne Ninos från Irak liknar ondhetssignalering

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Uppenbarligen är Sverige mycket angeläget att bli av med ”Ninos”, den kristne mannen som kom hit från Irak för nästan tjugo år sedan.

Som Dagen berättar sitter Ninos i förvar i väntan på utvisning. Han hävdar själv att han var godkänd för asyl i Kanada, allt som fattades var att han skulle lämna sitt fingeravtryck på landets ambassad i Stockholm.

Men det kan han inte, eftersom han sitter i förvar. Tydligen är det omöjligt att en polis eskorterar honom till ambassaden och låter honom ta sin chans till ett nytt liv i Kanada.

Fallet Ninos ser ut som ytterligare ett i en rad där den hårdare svenska migrations­politiken leder till konsekvenser som är lika absurda som omänskliga. Människor ska ut härifrån till varje pris.

Är de skötsamma, välintegrerade vuxna som lärt sig svenska, jobbar och betalar skatt? Är de unga vuxna som levt hela sitt liv i Stockholm, fått utbildning här – men som slängs ut just när de ska börja arbeta och bidra till välfärden? Är det en åttamånaders bebis som fått utvisningsbeslut till Iran trots att föräldrarna har uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige? Ledsen, regler är regler.

Vi vill framstå som ett så osympatiskt land att ingen ska vilja söka asyl här.

Man kan sannerligen invända att det också är omänskligt att bedöma migranter efter ”nyttighet” snarare än efter deras asylskäl. Men det är något av en annan diskussion. Oavsett hur vi ser på asylpolitiken ligger det i allra högsta grad i Sveriges intresse att välkomna människor som kan och vill jobba och integrera sig här.

Det bästa hade förstås varit om Ninos fick fortsätta verka i Sverige. Men vi har bestämt oss för att framstå som ett så osympatiskt land att ingen ska vilja söka asyl här, oavsett om de skulle bidra till vårt välstånd eller inte.

”Ondhetssignalering” är ett ord som använts i sammanhanget. ”Dumsnålhet” ligger också nära till hands.

Till slut har regeringen insett att de nya hårdare tagen faktiskt klämmer sönder människor. Nu ska tonårsutvisningarna pausas och medmänskliga ventiler i systemet utredas.

Sent ska syndaren vakna? Tja, men att ändra sig kan också vara en kristen dygd.