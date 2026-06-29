Tänk om Magdalena Andersson tar bergspredikan på allvar

Partiledare Magdalena Andersson (S) hade svårt att slita sig från Bibeln även då fotograferingen börjat. Natanael Gindemo

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Ateisten Magdalena Andersson dyker ner i bergspredikan när hon möter Dagen för partiledarintervjun.

”Det är så bra!” utbrister hon. Och så läser hon högt, bland annat avsnittet om hur man ska bemöta sina fiender:

”Nej, om någon slår dig på högra kinden”, säger Kristus i de så bekanta raderna, ”så vänd också den andra mot honom.”

Och det stämmer ju fint med något annat som Andersson lyfter i Dagen:

”Jag tycker att det absolut viktigaste är att Sverige är ett samhälle där vi håller ihop”, säger hon. ”Vi måste hitta tillbaka till ett samhälle där vi respekterar varandra oavsett bakgrund, kön eller tro.”

Hon hade kunnat lägga till ”eller politisk åsikt”. För polariseringen är och förblir en av ödesfrågorna i svensk politik.

Två framträdande S-partister, Annika Strandhäll och Morgan Johansson, hör till de värsta attackhundarna på sociala medier.

Man kan resonera om ifall den verkligen ökat i Sverige. Kanske är den bara mer synlig i och med internets intåg. Oavsett är den något så värdefullt för väst­världens fiender – inte minst Ryssland – att de gör vad de kan för att blåsa under den.

Och jag önskar att jag kunde tro att Magdalena Andersson verkligen vill ta ett steg mot en mer respektfull ton mot de som tycker annorlunda än hon. Som ledare för ett av landets två statsbärande partier har hon tillsammans med Ulf Kristersson en särskild möjlighet att visa vägen.

Tyvärr är jag inte superoptimistisk. S har inte utmärkt sig för ansvarskänsla vad gäller tonen mot meningsmotståndare.

Två framträdande S-partister, Annika Strandhäll och Morgan Johansson, hör till de värsta attackhundarna på sociala medier. Såvitt jag vet har partiet aldrig belagt dem med munkorg. Det är också bara månader sedan TV4 avslöjade att Socialdemokraternas mediebolag använde anonyma konton för att sprida partiets budskap och smäda motståndare.

Men tänk om Magdalena Andersson sträckte ut en hand till Ulf Kristersson, förklarade att hon är från och med nu är beredd att vända andra kinden till och sträva efter ett samhälle där vi styr bort från polarisering, misstänkliggörande, sociala medier-kulturkrig och fultolkningar av budskap?

Tänk om hon på riktigt låter sig inspireras av bergspredikan.