När till och med SD pudlar – ska KD fortsätta rasa mot slöjan?

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Så Sverigedemokraterna börjar backa i diskussionen om den muslimska slöjan.

Partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson vill fortfarande stoppa slöjan i de lägsta åldrarna men spekulerade i Ekots lördagsintervju nyligen i att partiet gått för långt vad gäller slöjan. Kanske bidrog detta till att SD till slut förlorade väljare? Bland annat konstaterade han att ”religionen är något privat som inte staten har något med att göra”.

Självaste partiveteranen Björn Söder sa samtidigt till Svenska Dagbladet att partiets krav på totalt slöjförbud var att gå för långt: ”Jag har svårt att förstå hur det ens ska efterlevas. Ska vi ha moralpoliser ute på gatan som kontrollerar om du visar visst antal centimeter hår eller inte?”

Allra mest intressant var att lyssna på sverigedemokraten Tobias Andersson, som resonerade om slöjan i SVT. Han trodde att förbudskravet varit särskilt svårt att smälta för unga väljare:

”De kanske har problem med stökiga invandrarkillar, men inte med den där slöjklädda tjejen.”

Hur vi klär våra barn ska fortfarande vara en sak för föräldrarna.

Jag skulle inte uttrycka mig exakt så, men ändå: Ja, Tobias! Det är en strålande idé! Försök att komma tillrätta med faktiska, konkreta problem i stället för att veva i symbolfrågor.

Till exempel: Bär en vuxen kvinna burka för att hon tvingas av sina närstående? Ingrip mot de tvingande. Kräver någon att få täcka ansiktet i ett yrke där man behöver se varandra i ögonen? Säg nej och uppmana personen att söka sig till andra jobb. Utsätts ett barn i slöja för våld eller hot i hedersförtryckets kontext? Lagför våldet och hoten, inte slöjan.

Det ska bli intressant att se hur KD resonerar framöver. I valrörelsen gjorde partiet en hel del buller kring de muslimska slöjorna. I sin handlingsplan mot islamism – ett annars lovvärt initiativ – krävde partiet bland annat förbud mot slöja i förskola och lågstadiet.

Men hur vi klär våra barn ska fortfarande vara en sak för föräldrarna, inte politiker och myndigheter. Ska Kristdemokraterna fortsätta att snäva in religionsfriheten när till och med SD pudlar? ”Den där slöjklädda tjejen” borde inte vara ett problem heller för Ebba Buschs parti.