Kvinnor och barn som flytt striderna i Etiopien väntar på förnödenheter i ett flyktingläger i Moyale, Kenya, 4 november 2026 Patrick Ngugi /AP/TT

Det här är en ledartext i tidningen Dagen. Ledarsidan är parti­politiskt obunden på kristen grund.

I veckan som gick presenterade OECD:s biståndskommitté DAC sin nya granskning av det svenska biståndet. Den förra utvärderingen gjordes 2019 och vi svenskar har mycket att fortsatt vara stolta över. Sverige beskrivs som en global ledare som genom åren gjort verklig skillnad för bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och fredsbyggande.

Rapporten lyfter fram den höga standarden på biståndet, biståndsmyndigheten Sidas uppbyggda expertis, liksom det goda och långvariga samarbetet med det svenska civilsamhället, där många av kyrkorna aktivt arbetar för att bistå människor i fattigdom och förtryck. Det är många världen över som fått det bättre tack vare svenskt utvecklingssamarbete.

Men rapporten är inte enbart positiv. Sedan den förra granskningen har biståndsnivån sänkts. Efter dryga femtio år av att ha avsatt en procent av bruttonationalinkomsten, BNI, till biståndet slopade Tidöregeringen enprocentsmålet, trots att Kristdemokraterna sagt sig vara garanten för biståndet. OECD konstaterar nu att vi förra året låg på 0,85 procent av BNI (fortfarande den tredje högsta nivån bland givarländerna i DAC-samarbetet) men att vi redan 2028 tros landa under FN:s mål om 0,7 procent av BNI.

På flera områden har beslut också fattats de senare åren, enligt rapporten, som går på tvärs med forskning, tidigare analyser och beprövad erfarenhet.

Bland annat har biståndet alltmer kopplats till svenska handels- och exportintressen, liksom villkorats av utrikespolitiska migrationsärenden.

Sverige får också kritik för att ha genomfört stora förändringar på alltför kort tid utan att ha rådgjort tillräckligt med civilsamhället.

Sidas regleringsbrev ändrades nio gånger under 2025, vilket gav en instabil styrning. Fredrik Sandberg/TT

Vid årsskiftet 2024/25 avvecklade Sida sina tidigare långvariga samarbeten med sina strategiska partnerorganisationer, där de kristna biståndsorganisationerna Act Svenska kyrkan, Diakonia och Svenska missionsrådet (inklusive PMU) ingick. En helt ny samverkansmodell infördes och under året följde stor förvirring och ovisshet. Sidas regleringsbrev ändrades nio gånger. Ett tiotal samarbetsländer har efter det också avvecklats.

Ryckigheten har inte bara skadat förtroendet mellan regeringen och civilsamhället, den har också försatt biståndsaktörerna i förtroendekriser gentemot sina lokala samarbetspartner, när redan ingångna avtal har avbrutits i förtid.

Omställningen av biståndet från tidigare mottagarländer har visserligen skett i solidaritet med det viktiga stödet till Ukraina, men det har lett till att Sveriges bistånd till de fattigaste länderna har halverats, där människor som ofta drabbas hårdast av fattigdom, konflikter, kriser och klimatförändringar blivit av med livsviktig hjälp.

Med stöd från Sverige och PMU har den kenyanska pingströrelsen FPFK bedrivit ett fredsprojekt i en etnisk konflikt om mark och tillgångar mellan Turkana och Pokot. Thomas Österberg

Kvar i Tanzania, Zimbabwe, Moçambique, Bolivia, Burkina Faso och Sydsudan finns människor och lokalsamhällen som riskerar att förlora grundläggande samhällsfunktioner. Det kan handla om tillgången till sjukvård, barns skolgång, eller lokala fredsprocesser som nu går i stå. Som få andra aktörer har kyrkorna byggt upp långvariga relationer och förtroenden som lett till att de har kunnat mäkla fred mellan stridande grupperingar. I otillgängliga områden, dit varken FN eller andra har kunnat ta sig fram, finns lokala systerkyrkor sedan länge på plats för att med svenskt stöd rädda liv och lindra nöd.

Sverige får kritik för för stora förändringar på för kort tid.

Att så abrupt avsluta biståndet till mottagarländer får förstås konsekvenser. Det riskerar att skada relationer och rasera arbeten som tagit lång tid att bygga upp. Och när allt fler givarländer vänder blicken hemåt påminner den kristna människosynen oss om att valet inte står mellan den äldre människan här hemma och den nödställda medmänniskan i utvecklingsländer. Därför finns det skäl att ifrågasätta den motsättning mellan svensk äldreomsorg och höjt bistånd som till exempel Moderaterna byggde sin kampanj på inför riksdagsvalet.

Det kristna biståndet vilar på tanken att, likt den barmhärtige samariern, hjälpa sin nästa villkorslöst – utan att beräkna vad man får i gengäld. Genom liknelsen utmanas våra gränser för vem som ska räknas som vår nästa och vad medmänsklighet innebär. Att villkora biståndet utifrån egennyttan och därtill använda medmänsklighet som påtryckningsmedel står i direkt motsatsförhållande till det.

Nu är staten inte kyrkan. Kyrkan har ett teologiskt ansvar att stå upp för människovärdet medan statens uppdrag är att förvalta våra gemensamma skattemedel och väga samhällsintressen mot varandra.

Men när världens ledare alltmer värnar sina egna intressen – med helgens havererade klimatförhandlingar i turkiska Antalya i färskt minne – måste kyrkan just därför, i likhet med Jesus och de gammaltestamentliga profeterna, ständigt påminna om rättvisa och befrielse för den fattiga och faderlösa, för den betryckta, utblottade och nödställda (Ps 82:3-4). Här hemma och långt därborta.

Det kristna hoppet om en värld utan sorg och lidande är också en kallelse att motverka lidandet här och nu. Som Christian Aid uttrycker det: ”We believe in life before death” – tron förpliktar oss att arbeta för människovärdiga liv också före döden.



