Det här är en ledartext i tidningen Dagen. Ledarsidan är parti­politiskt obunden på kristen grund.

”Kritik mot Israel är inte antisemitism.”

Den invändningen hörs stup i kvarten när judehat pekas ut och kritiseras. Den kommer som ett slentrianmässigt standardsvar, ett ”du behåller din plats i kön” som egentligen inte betyder något alls.

Självklart är meningen sann. Man kan, och bör, kritisera staten Israel när dess företrädare begår övergrepp mot palestinierna eller grannländerna utan att det betyder att man är det minsta fördomsfull mot judar.

Men den som vill förringa den svenska antisemitismen, och menar att det bara handlar om legitim Israelkritik, hade behövt besöka den årliga konferensen med Svenska kommittén mot antisemitism den 18 november. Där gavs fyra timmars vittnesbörd om vad det kan innebära att vara jude i Sverige år 2026.

Så sade till exempel docent Gustav Westberg som forskar på antisemitism bland unga: ”Judiska ungdomar talar mindre om det våldsamma än det vardagliga. De följer konton om judisk livsstil – matlagning, fotbollslag… Och så flödar kommentarsfälten av Hitlerskämt, slagord, Palestinaflaggor, stereotyper om ’snåla judar’ och så vidare.”

Judehatet går mycket djupare än rättmätig vrede mot Israels krigshandlingar.

Så utropade Shahar Itzhak från judiska församlingen i Göteborg, på frågan om det var säkert att bära kippa i staden: ”Nej, Herregud! Det går inte!”

Så vittnade Mirjam Katzin, forskare på Uppsala universitet, om hur judar i storstäder åtminstone kan få motståndskraft genom ett starkt judiskt liv och judiska sammanhang: ”Men om man bor på en mindre ort kanske antisemitismen blir ens enda koppling till judendomen”. Hon berättade att många judar drar paralleller till det ökande förtrycket i dåvarande Tjeckoslovakien 1968, som reslutade i judisk massflykt från landet.

Mirjam Katzin. Johan Nilsson / TT

Antisemitismen i Sverige och omvärlden exploderade i samband med 7 oktober-attacken. Mängder av människor jublade på gatorna och judar hånades på sociala medier långt innan Israel slog till mot Gaza. Judehatet går mycket djupare än att bara handla om rättmätig vrede mot Israels krigshandlingar.

Den avgående regeringen har tydligt stått upp i denna fråga. Statsminister Ulf Kristersson tog det till och med ett snäpp för långt när han sa till DN att antisemitism var värre än islamofobi. Hatbrott är ingen tävling.

Nu kräver Vänsterpartiet ministerposter samtidigt som man tillsätter ett kommunalråd i Malmö som, bland mycket annat, menar att Israel har sig självt att skylla för 7 oktober och att Malmös barn är ”värda en intifada”. Och samtidigt som partiet (liksom för övrigt SD) har en tendens att dra till sig ett stort antal valbara kandidater och sympatisörer som spritt antisemitism och våldsromantik.

Vem som än blir nästa statsminister har ett mycket starkt ansvar att skydda den lilla judiska minoriteten i Sverige. All Israelkritik är inte antisemitism, men antisemitism är aldrig legitim Israelkritik.