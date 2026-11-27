Rådet är entydigt: Håll predikan kortare under första advent. Många kommer för att få njuta av sången, musiken och högtidsstämningen. Eller? Björn Larsson Ask/TT

Öyvind Tholvsen: Ibland har vi trettio sekunder snarare än trettio minuter på oss att evangelisera

Det här är en ledartext i tidningen Dagen. Ledarsidan är parti­politiskt obunden på kristen grund.

Hur lång ska en predikan vara? I vissa frikyrkor är en halvtimme och mer inte ovanligt. I andra rör det sig snarare om femton till tjugofem minuter. När jag var på gudstjänst i Norska kyrkan nyss predikade prästen gott över tjugo minuter, medan predikan ofta i Svenska kyrkan snarare blir sju till tio minuter. Peter Halldorf pläderade i en intervju med Dagen nyligen för att korta förkunnelsen i gudstjänsten.

Inför första advent ställer sig mången predikant upp i talarstolen med lite extra nervositet. Kyrkan är oftast mer välfylld än en vanlig söndag. Många gör ett av sina få kyrkobesök just denna söndag. Och när sant ska sägas har kanske de flesta kommit för sången och musiken och för att ta in att äntligen går novembermörkret över i advent och vi får börja tända de ljus som trotsar det djupaste mörkret.

Att de flesta inte har kommit för att lyssna till predikan ger möjligheter att överraska. Men rådet jag fått av de som gått före mig är entydigt: Håll det kortare på första advent.

I vår församling fick vi för några år sedan en utmaning. SVT hade frågat om vi ville spela in fyra tv-gudstjänster. Det innebar att vi fick korta ner våra predikningar från gängse trettio minuter till vad tv-formatet på sin höjd kan sträcka sig till: sju.

Lägg till att mycket tyder på att vi håller på att förlora vanan att koncentrera oss över längre tid. Vi har vant oss vid flera avbrott, snabbare informationsväxling och tätare stimulans. Kanske behöver detta påverka fler predikningar än bara på första advent eller i gudstjänster som sänds i SVT?

Allt kretsar kring den där mannen som hela tiden överraskar: Jesus.

Erik Hallåsen, pastor i Elimkyrkan i Skövde, fick som Dagen berättat om på nyhetsplats en mycket annorlunda erfarenhet då hans son Matteo blev kontaktad av influeraren och tv-personligheten Mauri Hermundsson. De undrade om de kunde få följa Matteo och hans pappa Erik under en dag där de två byter roller. Mauris Youtubekanal har nära en kvarts miljon prenumeranter. Mot slutet av sändningen får Erik trettio sekunder på sig att säga något som pastor inför sin rekordstora församling. I skrivande stund är det närmare en halv miljon stora och små som klickat sig fram till det populära programmet.

Matteo Hallåsen, 7 år, fick prova på hur det var att vara pastor i Elimkyrkan i Skövde när han och pappa Erik bytte roller för en dag, med hjälp av youtubern Mauri Hermundsson. Privat

Jag mötte Erik i ett kortare samtal strax efteråt där vi reflekterade vi över den spännande frågan: Vad säger vi om vi får trettio sekunder på oss att berätta vad vi tror på? Det är en fråga som fler än predikanter kan göra väl i att fundera över.

För vad svarar jag om mina arbetskamrater eller pluggarkompisar under en kort fikarast ställer frågan varför jag var i kyrkan i söndags, eller ännu rakare: Vad är det egentligen du tror på?

Ett sätt att agera är att ta intryck av tv-programmet Draknästet. Där får man en kort-kort tid att pitcha sin affärsidé inför fem erfarna investerare. De vill veta om detta är något de ska satsa sina pengar på och därigenom få sitt eget kapital att växa. I så fall måste idén fylla ett tydligt behov som inget annat på marknaden möter lika bra.

Vi kan alltså försöka besvara frågan utifrån vilket behov Gud fyller i våra liv och som gör tron värd att investera i. Tron kan bli lönsam och ge avkastning.

En annan infallsvinkel är att i stället för att låta pitchen utgå från frågan ”What’s in it for me?” låta det vi säger kretsa kring Gud själv, vem han är och vad han har gjort och gör.

Vår berättelse kan visa vad vi menar med att Gud är god, rättfärdig och sann. Tron fyller inte främst mina behov av lycka eller att eliminera min smärta, utan sätter mitt liv in i ett större sammanhang av mening, trofasthet, skönhet och hopp. Vi får komma i en djup relation med vårt ursprung och mål. Våra liv får värde och ett framtidshopp som helt förändrar vårt sätt att värdera och agera.

Allt kretsar kring den där mannen som hela tiden överraskar: Jesus.

Och nu, i adventstiden, ger han sig rakt in i maktens centrum. Precis som några mager från Östern gjorde där i Betlehem i det enkla stallet där han föddes, gjorde folket när han kommer på åsnan: Hyllar honom som kung.

De goda nyheterna är att allt inte kretsar kring mig och min eventuella förmåga. Allt handlar om denna Gud som överraskar mer än vi anar. Den brittiske historikern Tom Hollands reflektioner i flera Youtubekanaler har tillsammans med hans bok Dominion, fått upp mina ögon för hur gigantiskt detta skifte var för hela den västliga civilisationen. Guds son inte bara överraskade där han för 2000 år sedan red in i Jerusalem. Han ställer hela det romerska imperiets värdesystem upp och ner.

Den nya översättningen av Filipperbrevet kapitel två fångar detta tydligt: En kung avstår från allt för att bli, inte bara en tjänare, utan en slav. Ödmjukhet hade inte tidigare varit eftersträvansvärt. Nu blir denna handling människans räddning.

För den åsneburna kungen såg ett annat slaveri – människans slaveri under ondskans och syndens makt, under skammens och dödens mörker. Han som rider ödmjukt in i maktens centrum gör en enorm befrielsehandling. Kungen blir slav så att människorna kan byta sitt slaveri mot hans kungavärdighet.

Därför adresserar vi hela skapelsen i vår sång på första advent:

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp.

Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.

Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.

Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt;

Dock ondskan han förfärar i all dess stolta makt.

Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider.

Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Mycket tyder på att svensken överlag numera har väldigt liten koll på vad evangeliet är. Däri ligger kyrkans och alla kristnas största möjlighet nu i advent, och i alla olika samtal vi kan hamna i. I en civilisation som kanske är på väg att återfå några av romarrikets värderingar, kan Jesus på riktigt överraska.

Att berättelsen är allt mer ohörd är nämligen ingen nackdel. Berättelsen om Kristus är så värd att berättas. Om du har några sekunder eller flera timmar gör självklart skillnad, men berätta den och se hur den är både djupt realistisk i förhållande till våra livs djupaste behov och överraskande på samma gång.

Ibland tillåter sammanhanget oss endast någon minut. Andra gånger finns ramar som tillåter oss att ge predikan mycket längre tid. Vi förkunnare, likväl som alla andra som hamnar i spännande samtal runt ett fikabord, behöver öva vår förmåga att läsa av vad ett sammanhang kan ta till sig.

Och Eriks fråga är nyttig: Om du fick trettio sekunder på dig, vad skulle du säga då?





