Aftonbladets ledarsida jämställer å sin sida frejdigt C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist med damen i den gamla Killinggänget-sketchen som inte kunde välja mellan den goda sidan och nazisterna. Pontus Lundahl/TT

Det här är en ledartext i tidningen Dagen. Ledarsidan är parti­politiskt obunden på kristen grund.

När Alf Svensson talar, då lyssnar man. Det är alltid spännande att höra KD-ikonen och tidigare partiledaren dela med sig av sin kunskap om dåtida och samtida svensk politik. Nyligen intervjuades han av Dagen då Solna pingstförsamling fyllde 80 – en junior som är åtta år yngre än Svensson själv.

Man lyssnar, men man håller kanske inte alltid med. I intervjun kommenterar Alf Svensson den försenade regeringsbildningen med ord som ”bedrövligt” och menar att de rödgröna borde ha ”pratat ihop sig bättre” före valet.

”Jag tycker nog man har spelat bakom ryggen på väljarna, på svenska folket och också när det gäller Vänsterpartiet.”

Men om vänstersidan hade försökt prata ihop sig om ett gemensamt regerings­alternativ hade de förmodligen inte alls vunnit valet (om man nu kan tala om en seger så länge det inte finns en regeringsmajoritet). Centerns väljare ville inte ge Vänsterpartiet ministrar före valet heller, och V hade inga planer på att backa från sina statsrådskrav. Det enda som hänt om man försökt jämka sig samman hade varit att den rödgröna oenigheten blivit ännu mer tydlig för väljarna.

I stället chansade Magdalena Andersson (S) med att önsketänka. Kanske skulle det ändå bli en tydligare majoritet? Kanske skulle det ändå gå att förhandla fram en lösning?

Nu ser det rätt mörkt ut, som så ofta när man bygger sitt framtidsscenario på önsketänkande. Men något ”spel bakom ryggen” är svårt att hävda. Det vore också märkligt om svenska folket, vilket Alf Svensson tror, tycker att det vi ser är så ”bedrövligt”. Just detta läge är exakt vad de flesta fruktade och varnade för inför valet. V kräver statsrådsplatser, C vägrar. Så har det sett ut sedan den babyloniska fångenskapen. Ingenting har förändrats – förutom att SD helt släppt kraven på ministerposter. Förvånade borde vara det sista väljarna är.

Så har det sett ut sedan den babyloniska fångenskapen. Ingenting har förändrats.

Ändå verkar många tycka att folk borde koka av bitterhet. Tv-krönikören Johan Croneman skriver i DN att han saknar ”den gamla sortens debattprogram från Göteborg där politiker och makthavare i alla fall ibland konfronterades med ilskna representanter för så kallat ’vanligt folk’”.

Återigen: Vad ska de vara ilskna på? Att politikerna efter valet agerar exakt som de sa i valrörelsen? Det är i så fall en ny och fräsch sorts ilska mot de stackars politiker som annars torde vara vana vid att kritiseras för att de bryter sina löften.

Still going strong: Alf Svensson ledde Kristdemokraterna i mer än trettio år. Erika Persson

Betydligt värre än att förhandlingarna drar ut på tiden är de ord som används för att beskriva dagens situation.

En före detta S-riksdagsman skriver i Aftonbladet att han ska ”gå ut på gator och torg” och ”ställa de ansvariga partierna till svars” om det inte blir en rödgrön regering.

Aftonbladets ledarsida jämställer å sin sida frejdigt C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist med damen i den gamla Killinggänget-sketchen som inte kunde välja mellan den goda sidan och nazisterna. Och i Expressen skriver professorn och kyrkodebattören Joel Halldorf att Centern är på väg att ”sälja ut sina väljare, sin trovärdighet och större delen av sina gräsrötter för … silverpenningar.”

Lägg till alla överhettade debattörer som talar om ”det största sveket i svensk politik” och kallar centerpartister som vill liera sig med Ulf Kristersson (M) för ”kuppmakare”.

Detta handlar inte om en ödessituation som kommer att avgöra Sveriges över­blickbara framtid. Det är inte USA som överväger om de ska gå med i första världskriget. Det handlar om ifall vi kommer få en högermitten- eller vänstermitten-regering de kommande dryga tre åren.

I början av oktober beskrev DN:s ledarkolumnist Anna Hedenmo ett möte med en amerikansk journalist som bevakade det svenska valet. ”Ni svenskar verkar ju vara överens om det mesta”, konstaterade han och utvecklade:

”Ni var ense om att gå med i Nato, ni var överens om att migrationen skulle minska efter 2015, ni har inga infekterade debatter om den slopade förmögenhets­skatten, alla partier vill stödja Ukraina, och er stora offentliga sektor verkar inte ifrågasättas av något parti.”

Det är en lite annan Sverigebeskrivning än de ”kupp!”, ”svek!” och ”nazisterna!” som smashas som volleybollar av överentusiastiska kommentatorer som låtsas tro att civilisationen upphör den dag deras kandidat inte blir statsminister.

Det sista vi behöver är att den politiska polariseringen eldas på. Här har vi kristna väljare ett ansvar. Vi kan predika vikten av att vara en god förlorare (det kommer snart en ny chans, och en ny), att avstå från hetsiga överord, att respektera och be för vår meningsmotståndare och inte minst att inse att även ”andra sidan” vill samhällets bästa.

”Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede”, har vi fått lära oss. Det gäller inte minst under regeringsförhandlingar. Och det gäller i synnerhet de partier som ska hjälpas åt att styra Sverige under nästa mandatperiod. Deras ansvar för en smidig och värdig övergång är stort.