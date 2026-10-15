Gästkrönika
För den ungdom som möter budskapet att motgångar kan vara trauman finns en risk att livet framstår som farligare än det faktiskt är.
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Steven Crosson:
Allt som gör ont är inte ett trauma
När traumabegreppet breddas riskerar vi att förminska de djupaste såren
Även om mycket kan kännas osäkert i omvärlden, krig klimatförändringar och ekonomisk osäkerhet, lever de flesta av oss liv som är både säkra och materiellt rika på ett sätt som skulle göra våra förfäder häpna. Särskilt gäller det oss som bor i det trygga och välmående Sverige. Trots det känner många sig ångestfyllda och nedstämda. Och allt fler beskriver händelser i sina liv som traumatiska.