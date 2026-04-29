Hur får man ihop livet som minister och småbarnsförälder?

Podd | Dagens föräldrar
I podden Dagens föräldrar berättar Peter Kullgren, landsbygdsminister, om att få ihop regeringsuppdraget med tonåring och småbarn
Peter Kullgren berättar om vardagen mellan regeringsuppdrag, veckopendling och tre barn hemma i Karlstad.
Han pratar om att försöka vara samma person – både som pappa och politiker, om att orka när både jobbet och familjelivet är krävande, och om varför han valde att ta föräldraledigt som minister.
– Ingen orkar hur mycket som helst, inte heller en landsbygdsminister.
Ett samtal om balans, närvaro och att försöka räcka till – även när livet inte riktigt går ihop.