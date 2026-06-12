Debatt | religionstrauma

Välmenande omvändelseförsök är det sista man behöver

Om man inte tillåts reflektera fritt eller landa i en annan uppfattning än den gängse, blir miljön snabbt skadlig, skriver Johan Knabäck i en replik.

Man behöver inte bli behandlad som en ”avfälling” som ska vinnas tillbaka, utan få tid och utrymme att utforska tron på nytt, skriver Johan Knabäck.
Johan Knabäck Johan Knabäck Ex-EFKare och tidigare medlem i EFKs huvudstyrelse
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Religionstraumadagen är en viktig dag, både för oss som själva har upplevt religionstrauma och för alla som just nu kämpar med det. Dagen behövs för att synliggöra frågan och för att visa att vi är många som har gått, eller fortfarande går, igenom liknande erfarenheter. När man befinner sig mitt i det kan känslan av ensamhet vara överväldigande. 

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debatt religionstrauma 2026-05-15 religionstrauma debatt

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