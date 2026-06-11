Debatt | samhällsdebatten

Att älska sin nästa borde vara en politisk kompass

I höstens val kommer jag inte först fråga om kandidaten är blå, röd, grön eller gul. Jag kommer fråga: Hur talar och agerar du gentemot den som är svag, ensam eller främling? skriver Niklas Björklund.

När minskat mottagande beskrivs som en triumf, behöver någon påminna oss om att det i grunden handlar om människor, skriver Niklas Björklund.
Niklas Björklund Niklas Björklund Pastor, Equmeniakyrkan
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Jag blev både glad och berörd när jag tidigare i år läste intervjun med tidigare KD-ledaren Alf Svensson i Dagen, där han tydligt satte ner foten mot politikers skryt kring det minskande asylmottagandet. Hans skarpa ord bröt mot något som allt oftare blivit norm i den offentliga debatten, att människor på flykt reduceras till siffror, kostnadsposter och politiska poänger.

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