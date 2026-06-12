Debatt | polarisering i kyrkan

Kyrkan har ingen politisk ideologi – den har Kristus

Kyrkan har ofta mått bäst när den stått tillräckligt nära samhället för att kunna påverka det, men samtidigt tillräckligt fri för att också kunna kritisera det, skriver Jacob Rudenstrand.

Det som började som kritik av kyrkans brister har i många sammanhang övergått i en mer grundläggande omtolkning av den kristna tron, skriver Jacob Rudenstrand.
Jacob Rudenstrand Jacob Rudenstrand Bitr. Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen
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En av vår tids stora frestelser för kristna är att låta politiska överväganden få forma den teologiska identiteten. Det gäller både dem som vill anpassa kristendomen till samtidens progressiva ideal och dem som vill göra tron till ett redskap för ett nationalistiskt projekt. På ytan framstår progressiv kristendom och kristen nationalism som varandras motsatser. Samtidigt präglas de av ett gemensamt mönster: evangeliet underordnas ett politiskt projekt – en iakttagelse som brittiske Peter Lynas gjort.

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