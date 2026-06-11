Debatt | abort i grundlagen

Beslutet att skriva in abort i grundlagen kräver folklig förankring

När riksdagen själv har byggt in en paus mellan grundlagsbesluten är det svårt att se denna tid som något annat än en inbjudan till eftertanke, skriver Sara Isteffan i en replik.

Om arbetet för livet fortsätter, som de kristdemokratiska ledamöterna skriver, måste också samtalet om människovärde fortsätta, skriver Sara Isteffan.
Sara Isteffan Sara Isteffan skribent och debattör
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När tre kristdemokratiska riksdagsledamöter i Dagen skriver att de hör människors oro kring omröstningen om abort i grundlagen och att arbetet för livet fortsätter, finns det en del av deras resonemang som förtjänar att tas på största allvar. Om frågan inte är avslutad, då får inte heller samtalet vara det.

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