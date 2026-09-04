Debatt | Muslimska väljare

Varför röstar muslimska väljare i så hög grad på vänsterblocket?

Staten och de politiska partierna bör vara försiktiga med att behandla religiösa organisationer som representanter för hela befolkningsgrupper, skriver Sameh Egyptson, KD.

Vem gav Sveriges muslimska råd mandat att politiskt representera alla svenska muslimer? skriver Sameh Egyptson. Bilden: Muslimer vid Stockholms moské.
Sameh Egyptson Sameh Egyptson teologie doktor i interreligiösa relationer & politisk islam. Riksdagskandidat (KD)
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En aktuell opinionsmätning som uppmärksammats av nyhetsmagasinet Fokus visar ett slående mönster: Omkring 80 procent av muslimska väljare uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet.

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