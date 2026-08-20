Debatt | röstplikt
Inför röstplikt och obligatorisk demokratiutbildning
Dessa två insatser kan bidra till högre valdeltagande, fler röster och idéer som blir hörda, skriver Sudhagar Raghupathy
När människor inte känner sig representerade minskar intresset för att rösta, skriver Sudhagar Raghupathy.
Den 13 september 2026 går Sverige till val. Miljontals människor kommer att använda sin demokratiska rätt att rösta om landets framtid. Samtidigt kommer valdeltagandet att variera mellan olika delar av landet. Ett stort demokratiskt problem är att vissa samhällsgrupper har betydligt bättre förutsättningar hemifrån och/eller på grund av miljön de växer upp i, där det är en självklarhet att vara politiskt insatt, hänga med och delta i den politiska diskussionen och arenan mer än andra grupper i vårt svenska samhälle.