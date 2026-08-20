Debatt | röstplikt

Inför röstplikt och obligatorisk demokratiutbildning

Dessa två insatser kan bidra till högre valdeltagande, fler röster och idéer som blir hörda, skriver Sudhagar Raghupathy

Person förseglar röstningskuvert bakom ett bås för valsedlar. Infälld bild på debattören Sudhagar Raghupathy.
När människor inte känner sig representerade minskar intresset för att rösta, skriver Sudhagar Raghupathy.
Sudhagar Raghupathy Sudhagar Raghupathy gymnasielärare i Stockholm och grundare och partiledare för Kunskapsdemokratiska partiet (KDP)
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Den 13 september 2026 går Sverige till val. Miljontals människor kommer att använda sin demokratiska rätt att rösta om landets framtid. Samtidigt kommer valdeltagandet att variera mellan olika delar av landet. Ett stort demokratiskt problem är att vissa samhällsgrupper har betydligt bättre förutsättningar hemifrån och/eller på grund av miljön de växer upp i, där det är en självklarhet att vara politiskt insatt, hänga med och delta i den politiska diskussionen och arenan mer än andra grupper i vårt svenska samhälle.

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