Debatt | Målkonflikter och prioriteringar

Valet står inte mellan det goda och det onda

En meningsfull politisk debatt förutsätter att vi tror varandra om att vilja samhället väl, skriver Elisabet Lann (KD).

Man kan tycka annorlunda, göra andra analyser och ändå ha ambitionen att göra det som är gott för sina medmänniskor och vårt land, skriver Elisabet Lann (KD).
Elisabet Lann Elisabet Lann sjukvårdsminister, ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse
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Den 13 september är det val. Av samhällsdebatten kan man ibland få intrycket att valet står mellan ont och gott. För den som vill göra gott tycks det enklare att luta åt den politiska vänstersidan. Där kan man komma undan med att man ändå vill väl. Lite som att det är tanken som räknas – oavsett konsekvenserna av de välvilliga tankarna. Man skulle kunna säga att ”godhetsformuleringsprivilegiet” traditionellt ägs av vänstern i Sverige.

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