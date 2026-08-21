Debatt | kristdemokratins ideologi
Kristdemokratin lyser med sin frånvaro hos KD
Det är svårt att över huvud taget hitta något av kristdemokratins teoretiska fundament i den praktiska politiken, skriver Göran Lund i en replik.
Solidariteten med jordens fattiga har alltid varit en hjärtefråga för kristdemokratin, skriver Göran Lund i en replik. På bilden: Kristdemokraternas partisekreterare Liza-Maria Norlin (KD), partiledare Ebba Busch (KD).
Fredrik Persson/TT
Om man ska debattera och jämföra ideologier bör man vara någorlunda konsekvent. Antingen jämför man ideologier utifrån hur de formuleras i teorin. Eller så utgår man från hur de tillämpas i praktiken. Men man blandar inte metoderna. Man jämför alltså inte teoretisk kristdemokrati med praktiskt tillämpad liberalism, kommunism eller fascism. Det är lite av det sistnämnda som Kjell O. Lejon, ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse, tenderar att göra i sin debattartikel.