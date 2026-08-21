Debatt | kristdemokratins ideologi

Kristdemokratin lyser med sin frånvaro hos KD

Det är svårt att över huvud taget hitta något av kristdemokratins teoretiska fundament i den praktiska politiken, skriver Göran Lund i en replik.

Solidariteten med jordens fattiga har alltid varit en hjärtefråga för kristdemokratin, skriver Göran Lund i en replik. På bilden: Kristdemokraternas partisekreterare Liza-Maria Norlin (KD), partiledare Ebba Busch (KD).
Göran Lund Göran Lund Halmstad
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Om man ska debattera och jämföra ideologier bör man vara någorlunda konsekvent. Antingen jämför man ideologier utifrån hur de formuleras i teorin. Eller så utgår man från hur de tillämpas i praktiken. Men man blandar inte metoderna. Man jämför alltså inte teoretisk kristdemokrati med praktiskt tillämpad liberalism, kommunism eller fascism. Det är lite av det sistnämnda som Kjell O. Lejon, ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse, tenderar att göra i sin debattartikel.

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