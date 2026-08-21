Debatt | Vigseldebatten i Svenska kyrkan
Hur går Modéus låga trösklar ihop med en kategorisk äktenskapssyn?
Om kyrkan inte ska tala om för människor vad de ska tycka, varför uttrycks här en sådan kategorisk säkerhet? skriver Jan-Gunnar Wahlén i en replik.
Ärkebiskopens sommarprat är på många sätt sympatiskt, skriver Jan-Gunnar Wahlén.
Mattias Ahlm / Sveriges radio
Att få vara sommarvärd i P1 hör till de mest prestigefulla uppdragen i det offentliga Sverige. Programformatet ger stor frihet och är inte tänkt att vara en predikan eller teologiskt föredrag. Ändå blir det ofrånkomligen intressant när Sveriges ärkebiskop får detta tillfälle att presentera sig själv, sin tro och sin kyrka. Omedvetet sätter programmet fingret på en stor inkonsekvens i en av kyrkans mest aktuella debattfrågor.