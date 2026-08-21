Debatt | Vigseldebatten i Svenska kyrkan

Hur går Modéus låga trösklar ihop med en kategorisk äktenskapssyn?

Om kyrkan inte ska tala om för människor vad de ska tycka, varför uttrycks här en sådan kategorisk säkerhet? skriver Jan-Gunnar Wahlén i en replik.

Ärkebiskopens sommarprat är på många sätt sympatiskt, skriver Jan-Gunnar Wahlén.
Jan-Gunnar Wahlén Jan-Gunnar Wahlén pastor i Evangeliska frikyrkan, gymnasielärare och författare
Publicerad

Att få vara sommarvärd i P1 hör till de mest prestigefulla uppdragen i det offentliga Sverige. Programformatet ger stor frihet och är inte tänkt att vara en predikan eller teologiskt föredrag. Ändå blir det ofrånkomligen intressant när Sveriges ärkebiskop får detta tillfälle att presentera sig själv, sin tro och sin kyrka. Omedvetet sätter programmet fingret på en stor inkonsekvens i en av kyrkans mest aktuella debattfrågor.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

samkönade äktenskap svenska kyrkan martin modéus debatt debatt vigselfrågan 2026-08-10

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning