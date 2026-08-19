Debatt | Svenska värderingar
Regeringens politik är inte kristna värderingar
Jag längtar efter ett Sverige där lagar är lika för alla och där barmhärtighet och kristen etik råder, skriver Ingrid Åsman i en replik.
Jag har själv varit kristdemokrat i många år, men har lämnat partiet, skriver Ingrid Åsman i en replik. På bilden: Pressträff om de unga vuxna som riskerar att utvisas eller redan blivit utvisade på grund av regeringens lagändringar.
Henrik Montgomery/TT
Johan Bergquist, jag har läst din artikel och håller med i det du skriver. Jag längtar också efter ett land som styrs av kristna värderingar och kristen barmhärtighet, där alla människors lika värde prioriteras. Invandrare ska givetvis följa svenska lagar, och hedersförtryck bekämpas.